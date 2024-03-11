Единая лига представила топ-10 моментов игровой недели

Единая лига ВТБ представила подборку самых ярких моментов по итогам матчей второго этапа регулярного чемпионата в период с 4 по 10 марта. В неё вошли постеры форварда «Нижнего Новгорода» Александра Ганькевича и Джордана Скиппер-Брауна из «Астаны», блок-шоты форварда ЦСКА Никиты Курбанова и Сергея Долинина из «Енисея», а также атаки «Локомотива-Кубань» и «Пармы».

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в настоящий момент лидером турнирной таблицы Единой лиги в группе А является УНИКС. Казанская команда одержала 23 победы и потерпела семь поражений. Группу Б возглавляет екатеринбургский «Уралмаш», на счету которого 18 побед при 13 поражениях.