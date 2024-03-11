«Моя оплошность». Форвард «Зенита» Хантер объяснил свою ошибку в матче с «Енисеем»

Форвард «Зенита» Винс Хантер дал комментарий по поводу недавнего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась во втором овертайме со счетом 98:91 в пользу хозяев площадки.

«Конечно, я очень рад, что мы выиграли и продолжаем нашу победную серию. Неважно, как много времени ты провёл на паркете. Тем более мы знали, что это будет тяжёлая игра, потому что ни одна игра с «Енисеем» в этом сезоне не была лёгкой. Но мы разобрались с этой ситуацией и ушли с победой.

За счёт чего дожали соперника? На самом деле просто следовали нашему плану на игру и старались останавливать их атаку, чтобы закончить этот матч. Стоило ли фолить на исходе первого овертайма, что в итоге привело ко второму овертайму? Думаю, я был немного разочарован. Это определённо была моя оплошность. Поэтому я больше зол на себя за то, что совершил глупую ошибку в конце, но мне показалось, что судья не зафиксировал фол в конце игры. А потом они пересмотрели эпизод», — приводит слова Хантера «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» сыграет с УНИКСом. Игра пройдёт в Казани 21 марта.