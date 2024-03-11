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«Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» без трёх игроков

«Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» без трёх игроков
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«Црвена Звезда» проведёт игру с «Маккаби Тель-Авив» без участия трёх членов команды. Милош Теодосич, Никола Топич и Трэй Томпкинс на данный момент проходят реабилитацию в связи с полученными травмами. Поэтому главный тренер команды Яннис Сферопулос высказался насчёт их отсутствия на площадке.

«Все трое игроков проходят лечение индивидуально, но я не могу сказать, когда конкретно они вернутся. Это зависит от заключения медицинской бригады, которая регулярно следит за ними», — приводит слова Сферопулоса портал Basket News.

Напомним, Никола Топич восстанавливает связки колена, а Милош Теодосич – связки запястья. Трэй Томпкинс, в свою очередь, проходит курс реабилитации колена, из-за травмы которого ему пришлось пропустить предыдущий сезон.

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