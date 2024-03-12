Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Торонто»

Сегодня, 12 марта, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева одержали победу со счётом 125:119.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, совершивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 17 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Маррей отметился 26 очками, пятью подборами и 12 передачами

Самым результативным в составе «Торонто» стал лёгкий форвард Ар джей Барретт. Он набрал 26 очков, совершил семь подборов и девять результативных передач. Форвард Келли Олиник отметился 24 очками, шестью подборами и одной передачей.

После 65 матчей «Денвер» занимает второе место в Западной конференции с 45 победами и 20 поражениями. «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 23 победами в 65 играх.