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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Торонто»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Торонто»
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Сегодня, 12 марта, в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Денвер Наггетс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева одержали победу со счётом 125:119.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 26, Портер - 19, Гордон - 19, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 3, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Олиник - 24, Дик - 17, Портер - 14, Браун - 13, Макдэниелс - 12, Агбаджи - 8, Нвора - 5, Фриман, Темпл, Рэмси

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, совершивший трипл-дабл. На его счету 35 очков, 17 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джамал Маррей отметился 26 очками, пятью подборами и 12 передачами

Самым результативным в составе «Торонто» стал лёгкий форвард Ар джей Барретт. Он набрал 26 очков, совершил семь подборов и девять результативных передач. Форвард Келли Олиник отметился 24 очками, шестью подборами и одной передачей.

После 65 матчей «Денвер» занимает второе место в Западной конференции с 45 победами и 20 поражениями. «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 23 победами в 65 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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