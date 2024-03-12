Все результаты игрового дня НБА 12 марта
Поделиться
Сегодня, 12 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 12 марта
- «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:97.
- «Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» — 111:117.
- «Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 92:127.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:112.
- «Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 125:119.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 99:121.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. На его счету 37 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Денвера» Николу Йокича, оформившего трипл-дабл: 35 очков, 17 подборов и 12 передач.
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
114 : 97
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Дюрен - 20, Фонтеккио - 17, Айви - 12, Стюарт - 12, Уайзмен - 10, Сассер - 9, Гримс - 6, Умуде - 3, Фурнье - 3, Браун, Флинн, Гибсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Уильямс - 22, Миллер - 19, Мицич - 11, Ричардс - 10, Дав. Бертанс - 7, Покушевски - 2, Тор - 2, Смит, Бэйли
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 117
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 17, Аллен - 15, Портер - 13, Окоро - 13, Джонс - 9, Ньянг - 8, Меррилл - 3, Мобли - 3, Нэнс, Бейтс
Финикс Санз: Дюрант - 37, Букер - 27, Бил - 24, Аллен - 14, Нуркич - 9, Ойбанкс - 4, Родди - 2, Бол, Уэйнрайт, О'Нил, Янг
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Битим - 17, Вучевич - 13, Дерозан - 13, Уайт - 12, Филлипс - 11, Досунму - 9, Драммонд - 4, Карузо - 4, Терри - 4, Картер - 3, Тэйлор - 2, Крэйг
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Лайвли - 22, Гэффорд - 20, Ирвинг - 14, Харди - 11, Джонс - 8, Вашингтон - 7, Грин - 5, Хардуэй-младший - 4, Лоусон - 3, Экзам - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Васселл - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 10, Сохан - 9, Шампани - 9, Джонс - 6, Уэсли - 4, Брэнэм - 2, Барлоу - 2, Грэм, Мамукелашвили
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 22, Томпсон - 21, Пол - 19, Уиггинс - 16, Подзиемски - 14, Джексон-Дэвис - 13, Грин - 5, Муди - 2, Пэйтон II, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 26, Портер - 19, Гордон - 19, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 3, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Олиник - 24, Дик - 17, Портер - 14, Браун - 13, Макдэниелс - 12, Агбаджи - 8, Нвора - 5, Фриман, Темпл, Рэмси
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
99 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 22, Саймонс - 17, Грант - 14, Хендерсон - 13, Бэнтон - 8, Рит - 8, Камара - 8, Тибулл - 5, Мюррэй - 2, Браун - 2, Рупер
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 26, Хозер - 22, Уайт - 11, Притчард - 11, Хорфорд - 11, Корнет - 6, Бриссетт - 3, Дэвисон - 3, Кета - 1, Тиллман, Спрингер
Комментарии
- 12 марта 2024
-
08:10
-
07:30
-
06:28
-
06:23
-
05:51
-
05:32
-
05:20
-
04:57
-
00:31
- 11 марта 2024
-
23:50
-
22:48
-
22:00
-
21:06
-
20:11
-
19:00
-
18:45
-
18:33
-
17:55
-
17:04
-
16:56
-
16:27
-
16:01
-
15:31
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:42
-
14:27
-
14:23
-
13:49
-
13:39
-
13:19
-
13:06
-
12:53
-
12:15