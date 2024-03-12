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Сегодня, 12 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 12 марта

«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:97.

«Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» — 111:117.

«Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 92:127.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:112.

«Денвер Наггетс» — «Торонто Рэпторс» — 125:119.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 99:121.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. На его счету 37 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Денвера» Николу Йокича, оформившего трипл-дабл: 35 очков, 17 подборов и 12 передач.