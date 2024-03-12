Кэмерон Томас считает, что достоин получить одну из наград в НБА

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас заявил, что достоин быть в числе претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок» в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я чувствую, что моё имя определённо должно быть в разговоре об этой награде. Учитывая то, через что мне пришлось пройти в свои первые два года, играя эпизодическую роль…Такой прыжок не может остаться незамеченным», – сказал Томас в интервью известному журналисту Крису Хейнсу.

Напомним, 22-летний Томас проводит свой третий сезон в НБА. По ходу прошлого регулярного чемпионата Кэмерон в среднем набирал 10,6 очка, делал 1,7 подбора и 1,4 результативной передачи. В нынешнем сезоне баскетболист набирает 21,3 очка, делает 2,9 подбора и 2,7 результативной передачи.