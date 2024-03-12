Экс-игрок ЦСКА Торнике Шенгелия объяснил, что нужно любой команде для успеха

Грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия прокомментировал своё выступление в итальянской команде. В неё он перешёл после ЦСКА. Московский клуб Торнике покинул в 2022 году.

«Честно говоря, мне нравится это место. Болонья – идеальный город для игры в баскетбол, а болельщики здесь просто великолепны. «Химия» – это секретный ингредиент, который нужен каждой команде. В составе могут быть талантливые игроки, но если «химия» не работает, тогда, как правило, успех не приходит», — сказал Шенгелия в интервью пресс-службе Евролиги.

В нынешнем сезоне Евролиги Шенгелия к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 14 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Евролига. «Олимпиакос» — «Виртус Болонья»:

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