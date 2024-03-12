Кармело Энтони рассказал о главном разочаровании во время своего драфта в НБА

Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони смешно прокомментировал картинку, на которой изображён он и форвард Леброн Джеймс во время церемонии драфта 2003 года. Причём на фото Энтони выглядит грустным, а Леброн – довольным.

«Это картинка того момента, когда я узнал, что не поеду в Детройт. Леброн и я говорили о том, что он будет выбран под первым номером, а я – вторым. Мы были бы рядом, часто играли против друг друга. Это то, что люди хотели бы видеть. Затем была сделана эта фотография», – сказал Энтони во время своего подкаста 7PM in Brooklyn.

Напомним, «Кливленд Кавальерс» под первым номером драфта 2003 года выбрал Джеймса, «Детройт Пистонс» вторым выбрал центрового Дарко Миличича, а «Денвер Наггетс» в итоге третьим выбрал Энтони.