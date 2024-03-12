Донован Митчелл лишился права получить награду в НБА из-за новых правил лиги

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл после пропущенного матча с «Финикс Санз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации больше не имеет права на получение любых наград в сезоне.

В нынешнем сезоне Митчелл пропустил свою 18-ю игру в сезоне и больше не сможет претендовать на попадание в сборную лучших игроков по итогам сезона и на любые индивидуальные награды в связи с новыми правилами НБА.

Напомним, в нынешнем сезоне действует правило, что баскетболист должен провести как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате, чтобы рассчитывать на получение каких-либо наград.

На данный момент «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции с 41 победой при 24 поражениях.