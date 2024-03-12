Леброн, Карри и Дюрант — лидеры НБА по одному из показателей

Форварды Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и разыгрывающий Стефен Карри являются лидерами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству игр с 30 и более очками и показателем TS больше 65%. Об этом сообщает портал StatMamba в своих социальных сетях.

По данным источника, на счету 39-летнего Джеймса 264 такие игры, 35-летние Карри и Дюрант имеют одинаковый показатель, равный 216 матчам в НБА.

TS% (True Shooting Percentage) — это показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле «двушки», «трёшки» и штрафные броски.

Напомним, Джеймс и Карри являются четырёхкратными чемпионами НБА, а Дюрант – двукратным. Недавно Леброн первым в истории ассоциации пробил отметку в 40 000 набранных очков.