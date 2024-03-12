Бывший игрок ЦСКА Хэкетт высказался ещё об одном экс-армейце — Шенгелии

Главный тренер «Виртуса» Лука Банки поделился мнением о грузинском форварде команды Торнике Шенгелии.

«Торнике оказался в той среде, где он может проявлять себя. Здесь он демонстрирует свои лидерские качества и показывает, каким должен быть современный форвард», — сказал Банки в интервью пресс-службе Евролиги.

Высказался о Шенгелии ещё один экс-армеец, Дэниэл Хэкетт, который сейчас также выступает за «Виртус».

«Это действительно классный игрок, который любит баскетбол. Защищаться против него крайне непросто, потому что он очень разносторонен», — сказал Хэкетт.

В нынешнем сезоне Евролиги Шенгелия к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 14 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Евролига. «Олимпиакос» — «Виртус Болонья»:

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