Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренировавший «Клипперс» Риверс рассказал, как команда изменилась за последнее десятилетие

Тренировавший «Клипперс» Риверс рассказал, как команда изменилась за последнее десятилетие
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился мнением о «Лос-Анджелес Клипперс», где он проработал в период с 2013 по 2020 год.

«Моей целью номер один было сделать «Клипперс» местом назначения. Я хотел скрыть баннеры «Лейкерс» – но не потому, что это были баннеры «Лейкерс», я просто хотел, чтобы пришло время «Клипперс». Теперь они начинают создавать историю. Это важно для франшиз, и это то, что мы хотели сделать», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Отметим, что в настоящий момент «Клипперс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали 41 победу и потерпели 22 поражения.

Ранее Риверс высказался об игре лидеров своей команды Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо.

Материалы по теме
Риверс: Лиллард и Адетокунбо — всегда комбинация, я не рассматриваю их по отдельности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android