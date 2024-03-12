Тренировавший «Клипперс» Риверс рассказал, как команда изменилась за последнее десятилетие

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился мнением о «Лос-Анджелес Клипперс», где он проработал в период с 2013 по 2020 год.

«Моей целью номер один было сделать «Клипперс» местом назначения. Я хотел скрыть баннеры «Лейкерс» – но не потому, что это были баннеры «Лейкерс», я просто хотел, чтобы пришло время «Клипперс». Теперь они начинают создавать историю. Это важно для франшиз, и это то, что мы хотели сделать», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Отметим, что в настоящий момент «Клипперс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали 41 победу и потерпели 22 поражения.

Ранее Риверс высказался об игре лидеров своей команды Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо.