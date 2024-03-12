Стив Керр объяснил, почему Крис Пол заслуживает попасть в Зал славы баскетбола

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что разыгрывающий его команды Крис Пол уже заслужил попадания в Зал славы баскетбола.

«Пол контролировал игру, помогая нам собраться с мыслями в решающие моменты, когда «‎Спёрс» пытались перехватить инициативу. Его броски были впечатляющими, и он эффективно передавал мяч. Он также хорошо делает подборы и старается выполнять в принципе всё, что в его силах, чтобы помочь команде. Есть веская причина для его потенциального включения в Зал славы — он один из величайших разыгрывающих всех времён, однако ему ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 12 марта, «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 112:102. Крис Пол смог набрать в этой игре 19 очков и девять подборов.