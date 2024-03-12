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МБА одолела «Уралмаш» в упорной игре

МБА одолела «Уралмаш» в упорной игре
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Сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге состоялась очная встреча между свердловским клубом «Уралмаш» и московской командой МБА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 77:79 в пользу столичной команды.

Игроками МБА, которые набрали наибольшее количество очков, стали форвард Андрей Лопатин (17), защитник Даниил Касаткин (16) и лёгкий форвард Владислав Трушкин (15). В составе соперников отличились разыгрывающий Стэнли Уиттакер (25), защитник Гарретт Нэвелс (18) и центровой игрок Октавиус Эллис (15).

Напомним, на данный момент свердловская команда занимает первую позицию, а МБА — четвёртую в турнирной таблице группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
12 марта 2024, вторник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 79
МБА
Москва
Уралмаш: Уиттакер - 25, Нэвелс - 18, Эллис - 15, Нэльсон - 6, Балашов - 4, Захаров - 4, Глазунов - 3, Новиков - 2, Пынько, Писклов, Даглас, Михеев
МБА: Лопатин - 17, Касаткин - 16, Трушкин - 15, Хоменко - 7, Якушин - 6, Исмаилов - 5, Коновалов - 5, Валиев - 4, Барашков - 3, Минченко - 1, Голдырев
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