МБА одолела «Уралмаш» в упорной игре

Сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге состоялась очная встреча между свердловским клубом «Уралмаш» и московской командой МБА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 77:79 в пользу столичной команды.

Игроками МБА, которые набрали наибольшее количество очков, стали форвард Андрей Лопатин (17), защитник Даниил Касаткин (16) и лёгкий форвард Владислав Трушкин (15). В составе соперников отличились разыгрывающий Стэнли Уиттакер (25), защитник Гарретт Нэвелс (18) и центровой игрок Октавиус Эллис (15).

Напомним, на данный момент свердловская команда занимает первую позицию, а МБА — четвёртую в турнирной таблице группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.