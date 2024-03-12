Крутые изменения. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»

В Единой лиге ВТБ в самом разгаре находится второй этап регулярного чемпионата. Первая шестёрка играет между собой для улучшения позиции в турнирной таблице перед плей-офф, а вторая восьмёрка решает, кто сыграет в плей-ин за две путёвки в постсезон. «Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы. Стоит отметить, что он составлялся с учётом именно составов подгрупп.

14. «Минск»

Рейтинг силы БК «Минск» Фото: БК «Минск»

Команда из Беларуси продолжает исторически провальное выступление в Единой лиге. За минувший месяц команда потерпела ещё пять поражений. Не помогли даже новые-старые игроки — Зак Смит и Йован Шливанчанин, которые были подписаны.

13. МБА

Рейтинг силы ПБК МБА Фото: ПБК МБА

Команда Василия Карасёва за месяц одержала две победы в пяти встречах и не улучшила свои позиции в турнирной таблице группы «Б». Шансов на попадание в плей-офф остаётся всё меньше, но пока они есть — и это главное.

12. «Астана»

Рейтинг силы БК «Астана» Фото: БК «Астана»

В казахстанской команде во время паузы на Матч всех звёзд произошли кардинальные изменения: внезапно с поста главного тренера был уволен Олег Кисёлев, возглавлявший клуб с 2022 года. Его сменил греческий специалист Фотис Такианос. Однако намного лучше пока не стало: с последнего рейтинга силы столичный клуб потерпел три поражения в четырёх встречах.

11. «Руна»

Рейтинг силы ПБК «Руна» Фото: ПБК «Руна»

Команда Эртугрула Эрдогана стала ещё одним коллективом, который провёл последний месяц для себя со знаком минус. «Викинги» потерпели три поражения в четырёх встречах в матчах с прямыми конкурентами по борьбе за плей-ин и в турнирной таблице пропустили вперёд «Автодор». Во встрече с «Уралмашем» столичный клуб на своём паркете уступил с разницей в 28 очков, при этом стоит напомнить о победе в гостях над «Самарой».

10. «Пари Нижний Новгород»

Рейтинг силы БК «Пари Нижний Новгород» Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

Команда Зорана Лукича ударно провела период после новогодних праздников, но на стыке этапов регулярного чемпионата потерпела три поражения подряд, два из которых пришлись на матчи с «Уралмашем». Затем была серия из трёх побед, но в последней игре нижегородцы обидно уступили «Автодору». Однако, несмотря на это, клуб с берегов Волги всё ещё представляется командой, которая точно не находится на спаде.

9. «Самара»

Рейтинг силы БК «Самара» Фото: БК «Самара»

Последний месяц самарцы провели ровно: были обыграны «Минск» и МБА, но при этом поражения нанесли «Руна» и «Уралмаш». Несмотря на это, волжане находятся уже в пяти победах от пятого места в группе «Б», которое не позволит принять участие в плей-ин. С большой долей вероятности коллектив Дражена Анзуловича станет участником промежуточного мини-турнира, который может позволить пробиться в плей-офф.

8. «Автодор»

Рейтинг силы БК «Автодор» Фото: БК «Автодор»

После пяти поражений подряд будущее главного тренера саратовской команды Миленко Богичевича было туманным. Однако сербский специалист смог найти ключи к своей команде, которая впоследствии выдала серию из шести побед и ворвалась в зону плей-ин. От пятого места группы «Б», которое не позволит попасть в мини-турнир, саратовцы оторвались на четыре победы. У «Автодора» впереди ещё девять матчей, но, скорее всего, Богичевич доработает как минимум до конца сезона.

7. «Уралмаш»

Рейтинг силы БК «Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

Уральский коллектив безоговорочно является лучшей командой второй восьмёрки. С учётом первого этапа, действующая победная серия на данный момент составляет семь матчей, и причин её прекращения пока не наблюдается. Ростислав Вергун сколотил боеспособный коллектив, который вполне может пошуметь и в плей-офф.

6. «Енисей»

Рейтинг силы БК «Енисей» Фото: БК «Енисей»

Первый этап команда Йовицы Арсича провела достойно, гарантировав себе участие в плей-офф, но во второй части регулярки пока совсем не клеится. Красноярцы проиграли все матчи второго этапа, но нельзя сказать, что это было без борьбы. В последнем матче с «Зенитом» красноярцы затащили петербургский клуб в два овертайма. Дальше лёгких соперников не будет, но «Енисей» точно ещё не сказал последнего слова.

5. «Парма»

Рейтинг силы БК «Парма» Фото: БК «Парма»

«Парма» же, в отличие от «Енисея», продолжает радовать своих болельщиков и в рамках второго этапа регулярного чемпионата. За минувший месяц команда Евгения Пашутина одержала три победы в четырёх встречах. В этом сезоне пермяки сумели огорчить всех грандов Лиги ВТБ из топ-4, лишь «Зенит» пока остаётся неприступной стеной. Очная встреча между командами состоится в последнем туре второго этапа. Кто знает, может эти коллективы встретятся и в плей-офф.

4. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг силы ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

На первом этапе у красно-зелёных был лучший показатель в матчах с клубами топ-4 — 5-1. Однако во второй части регулярного чемпионата ситуация немного изменилась. Подопечные Александра Секулича проиграли три матча из четырёх за месяц и опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице группы «А», пропустив «Зенит». Петербургской команде краснодарцы в Санкт-Петербурге, кстати, проиграли с разницей в 39 очков, что, скорее всего, не могло не сказаться на обстановке внутри коллектива. На прошлой неделе был повержен «Енисей», после этого в домашнем матче с ЦСКА не хватило совсем немного: ещё за менее чем шесть минут до конца четвёртой четверти краснодарцы вели девять очков, но умудрились растерять преимущество и проиграть в овертайме.

3. ЦСКА

Рейтинг силы ПБК ЦСКА Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Армейцы практически катком прошлись по соперникам в рамках первого этапа регулярки, но серьёзная травма лидера команды Каспера Уэйра внесла свои коррективы. Серия поражений достигла неприличных четырёх матчей и вполне могла увеличиться до пяти, если бы не важнейшие трёхочковые Никиты Курбанова в последней встрече с ЦСКА. Красно-синие всё ещё одни из главных фаворитов этого сезона, но без Каспера Уэйра столичный клуб немного меркнет на фоне «Зенита» и УНИКСа.

2. «Зенит»

Рейтинг силы БК «Зенит» Фото: БК «Зенит»

Петербургская команда очень неровно прошла первый этап. Да, коллектив Паскуаля пробился в плей-офф, но при этом не мог победить ни одну команду из топ-4 — 0-6 в рамках первой части чемпионата и туманные перспективы. Однако на втором этапе всё кардинально поменялось: были обыграны «Локомотив-Кубань» и ЦСКА, а также в придачу к ним «Парма» и «Енисей». Травмированные игроки вернулись в строй, параллельно начал показывать хороший баскетбол черногорский центровой Боян Дублевич, чего от него ждали намного раньше. Сейчас «Зенит» представляется одной из самых сбалансированных команд практически без слабых мест.

1. УНИКС

Рейтинг силы БК УНИКС Фото: БК УНИКС

Казанцы удачно воспользовались осечками ЦСКА и возглавили турнирную таблицу. С учётом первого этапа у команды Перасовича было семь побед подряд, и лишь в последней гостевой встрече с «Пармой» казанцы в упорной борьбе уступили в самой концовке. Несмотря на это, сейчас действующие чемпионы вышли из тени армейцев и являются хедлайнерами турнира.