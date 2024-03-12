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Рейтинг силы, Единая лига ВТБ: версия редакции баскетбольного отдела Чемпионата

Крутые изменения. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»
Александр Зотеев
Рейтинг силы команд Единой лиги
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До окончания регулярного чемпионата остаётся чуть более месяца!

В Единой лиге ВТБ в самом разгаре находится второй этап регулярного чемпионата. Первая шестёрка играет между собой для улучшения позиции в турнирной таблице перед плей-офф, а вторая восьмёрка решает, кто сыграет в плей-ин за две путёвки в постсезон. «Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы. Стоит отметить, что он составлялся с учётом именно составов подгрупп.

14. «Минск»

Рейтинг силы БК «Минск»

Рейтинг силы БК «Минск»

Фото: БК «Минск»

Команда из Беларуси продолжает исторически провальное выступление в Единой лиге. За минувший месяц команда потерпела ещё пять поражений. Не помогли даже новые-старые игроки — Зак Смит и Йован Шливанчанин, которые были подписаны.

13. МБА

Рейтинг силы ПБК МБА

Рейтинг силы ПБК МБА

Фото: ПБК МБА

Команда Василия Карасёва за месяц одержала две победы в пяти встречах и не улучшила свои позиции в турнирной таблице группы «Б». Шансов на попадание в плей-офф остаётся всё меньше, но пока они есть — и это главное.

12. «Астана»

Рейтинг силы БК «Астана»

Рейтинг силы БК «Астана»

Фото: БК «Астана»

В казахстанской команде во время паузы на Матч всех звёзд произошли кардинальные изменения: внезапно с поста главного тренера был уволен Олег Кисёлев, возглавлявший клуб с 2022 года. Его сменил греческий специалист Фотис Такианос. Однако намного лучше пока не стало: с последнего рейтинга силы столичный клуб потерпел три поражения в четырёх встречах.

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11. «Руна»

Рейтинг силы ПБК «Руна»

Рейтинг силы ПБК «Руна»

Фото: ПБК «Руна»

Команда Эртугрула Эрдогана стала ещё одним коллективом, который провёл последний месяц для себя со знаком минус. «Викинги» потерпели три поражения в четырёх встречах в матчах с прямыми конкурентами по борьбе за плей-ин и в турнирной таблице пропустили вперёд «Автодор». Во встрече с «Уралмашем» столичный клуб на своём паркете уступил с разницей в 28 очков, при этом стоит напомнить о победе в гостях над «Самарой».

10. «Пари Нижний Новгород»

Рейтинг силы БК «Пари Нижний Новгород»

Рейтинг силы БК «Пари Нижний Новгород»

Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

Команда Зорана Лукича ударно провела период после новогодних праздников, но на стыке этапов регулярного чемпионата потерпела три поражения подряд, два из которых пришлись на матчи с «Уралмашем». Затем была серия из трёх побед, но в последней игре нижегородцы обидно уступили «Автодору». Однако, несмотря на это, клуб с берегов Волги всё ещё представляется командой, которая точно не находится на спаде.

9. «Самара»

Рейтинг силы БК «Самара»

Рейтинг силы БК «Самара»

Фото: БК «Самара»

Последний месяц самарцы провели ровно: были обыграны «Минск» и МБА, но при этом поражения нанесли «Руна» и «Уралмаш». Несмотря на это, волжане находятся уже в пяти победах от пятого места в группе «Б», которое не позволит принять участие в плей-ин. С большой долей вероятности коллектив Дражена Анзуловича станет участником промежуточного мини-турнира, который может позволить пробиться в плей-офф.

8. «Автодор»

Рейтинг силы БК «Автодор»

Рейтинг силы БК «Автодор»

Фото: БК «Автодор»

После пяти поражений подряд будущее главного тренера саратовской команды Миленко Богичевича было туманным. Однако сербский специалист смог найти ключи к своей команде, которая впоследствии выдала серию из шести побед и ворвалась в зону плей-ин. От пятого места группы «Б», которое не позволит попасть в мини-турнир, саратовцы оторвались на четыре победы. У «Автодора» впереди ещё девять матчей, но, скорее всего, Богичевич доработает как минимум до конца сезона.

7. «Уралмаш»

Рейтинг силы БК «Уралмаш»

Рейтинг силы БК «Уралмаш»

Фото: БК «Уралмаш»

Уральский коллектив безоговорочно является лучшей командой второй восьмёрки. С учётом первого этапа, действующая победная серия на данный момент составляет семь матчей, и причин её прекращения пока не наблюдается. Ростислав Вергун сколотил боеспособный коллектив, который вполне может пошуметь и в плей-офф.

6. «Енисей»

Рейтинг силы БК «Енисей»

Рейтинг силы БК «Енисей»

Фото: БК «Енисей»

Первый этап команда Йовицы Арсича провела достойно, гарантировав себе участие в плей-офф, но во второй части регулярки пока совсем не клеится. Красноярцы проиграли все матчи второго этапа, но нельзя сказать, что это было без борьбы. В последнем матче с «Зенитом» красноярцы затащили петербургский клуб в два овертайма. Дальше лёгких соперников не будет, но «Енисей» точно ещё не сказал последнего слова.

5. «Парма»

Рейтинг силы БК «Парма»

Рейтинг силы БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

«Парма» же, в отличие от «Енисея», продолжает радовать своих болельщиков и в рамках второго этапа регулярного чемпионата. За минувший месяц команда Евгения Пашутина одержала три победы в четырёх встречах. В этом сезоне пермяки сумели огорчить всех грандов Лиги ВТБ из топ-4, лишь «Зенит» пока остаётся неприступной стеной. Очная встреча между командами состоится в последнем туре второго этапа. Кто знает, может эти коллективы встретятся и в плей-офф.

4. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг силы ПБК «Локомотив-Кубань»

Рейтинг силы ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

На первом этапе у красно-зелёных был лучший показатель в матчах с клубами топ-4 — 5-1. Однако во второй части регулярного чемпионата ситуация немного изменилась. Подопечные Александра Секулича проиграли три матча из четырёх за месяц и опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице группы «А», пропустив «Зенит». Петербургской команде краснодарцы в Санкт-Петербурге, кстати, проиграли с разницей в 39 очков, что, скорее всего, не могло не сказаться на обстановке внутри коллектива. На прошлой неделе был повержен «Енисей», после этого в домашнем матче с ЦСКА не хватило совсем немного: ещё за менее чем шесть минут до конца четвёртой четверти краснодарцы вели девять очков, но умудрились растерять преимущество и проиграть в овертайме.

3. ЦСКА

Рейтинг силы ПБК ЦСКА

Рейтинг силы ПБК ЦСКА

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Армейцы практически катком прошлись по соперникам в рамках первого этапа регулярки, но серьёзная травма лидера команды Каспера Уэйра внесла свои коррективы. Серия поражений достигла неприличных четырёх матчей и вполне могла увеличиться до пяти, если бы не важнейшие трёхочковые Никиты Курбанова в последней встрече с ЦСКА. Красно-синие всё ещё одни из главных фаворитов этого сезона, но без Каспера Уэйра столичный клуб немного меркнет на фоне «Зенита» и УНИКСа.

2. «Зенит»

Рейтинг силы БК «Зенит»

Рейтинг силы БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Петербургская команда очень неровно прошла первый этап. Да, коллектив Паскуаля пробился в плей-офф, но при этом не мог победить ни одну команду из топ-4 — 0-6 в рамках первой части чемпионата и туманные перспективы. Однако на втором этапе всё кардинально поменялось: были обыграны «Локомотив-Кубань» и ЦСКА, а также в придачу к ним «Парма» и «Енисей». Травмированные игроки вернулись в строй, параллельно начал показывать хороший баскетбол черногорский центровой Боян Дублевич, чего от него ждали намного раньше. Сейчас «Зенит» представляется одной из самых сбалансированных команд практически без слабых мест.

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1. УНИКС

Рейтинг силы БК УНИКС

Рейтинг силы БК УНИКС

Фото: БК УНИКС

Казанцы удачно воспользовались осечками ЦСКА и возглавили турнирную таблицу. С учётом первого этапа у команды Перасовича было семь побед подряд, и лишь в последней гостевой встрече с «Пармой» казанцы в упорной борьбе уступили в самой концовке. Несмотря на это, сейчас действующие чемпионы вышли из тени армейцев и являются хедлайнерами турнира.

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