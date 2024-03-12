Богдан Богданович прокомментировал приход на пост тренера в «Фенербахче» Ясикявичуса

Игрок «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался насчёт прихода в качестве главного тренера «Фенербахче» Шарунаса Ясикявичуса. Ранее с 2022 по 2023 года эту должность занимал Димитрис Итудис.

«В моей карьере, когда бы ни приходил новый тренер, это всегда шло только на пользу для команды. Я чувствую, что Шарунас также имеет богатый опыт, а «‎Фенербахче» сейчас является второй командой в Евролиге. Он определённо тренирует по-другому, и мне нравится, как и его подход. Мне нравится, как они играют. Я думаю, они могут играть быстрее, но в остальном он всё делает правильно», — приводит слова Богдановича портал Basket News.

Напомним, Богдан Богданович являлся членом команды «Фенербахче» с 2014 до 2017 год.