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Богдан Богданович поделился эмоциями насчёт выступлений на «Штарк Арене»

Богдан Богданович поделился эмоциями насчёт выступлений на «Штарк Арене»
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Игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации и член команды «Атланты Хоукс» серб Богдан Богданович поделился эмоциями насчёт проведения матчей Евролиги на одной из крупнейших спортивных арен Европы «Штарк Арене», которая располагается в Беграде.

«Мне нравится, что «‎Партизан» вернулся в Евролигу. Я чувствую, что Евролига нуждается в этом, баскетбол нуждается в этом. «‎Штарк Арена» такое уникальное место для игры, атмосфера просто поразительная. И вы можете просто спросить у ребят, которые там играют, после матча, что они чувствуют — это всё, что вам нужно будет знать об этом месте», — приводит слова Богдана Богдановича портал Eurohoops.

Напомним, что Богдан Богданович играл в Евролиге в период с 2012 по 2017 года.

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