Marca: «Реал» смирился с тем, что Марио Хезонья не будет продлевать контракт с клубом

Руководство клуба «Реал» Мадрид приняло тот факт, что их форвард хорват Марио Хезонья не рассматривает возможность продления контракта с командой. Об этом сообщают источники испанского издания Marca.

Контракт Марио Хезоньи истекает в конце сезона-2023/2024. Согласно имеющимся данным «Реал» присылал два новых контракта Марио, но игрок отклонил оба предложения. Также, по данным источников, причина отказа кроется в недостаточном гонораре, который не устраивает Хезонью. Однако уже известно, что кандидатурой Марио заинтересованы в греческом клубе «Панатинаикос».

Напомним, Марио Хезонья ранее выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Он был игроком «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».