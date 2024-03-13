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Стефен Карри допущен к полноценным тренировкам

Стефен Карри допущен к полноценным тренировкам
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Популярный игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и член команды «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри официально допущен к полноценным тренировкам. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Х (бывший Твиттер).

Стефен Карри присоединится к командным тренировкам только в пятницу, поэтому на площадке он, скорее всего, появится на игре с «Лос-Анджелес Лейкерс», которая состоится в это воскресенье, 17 марта.

Напомним, 35-летний Карри травмировал правый голеностоп во время четвёртой четверти игры «Голден Стейт Уорриорз» с «Чикаго Буллз», которая состоялась в четверг, 8 марта. Очная встреча завершилась победой «Чикаго Буллз» со счётом 125:122. На данный момент «Голден Стейт Уорриорз» занимают 10 место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Куминга - 19, Пол - 15, Карри - 15, Подзиемски - 11, Грин - 11, Муди - 10, Уиггинс - 8, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II, Луни, Сантос, Шарич, Киньонес
Чикаго Буллз: Вучевич - 33, Дерозан - 33, Уайт - 20, Досунму - 14, Картер - 10, Битим - 6, Карузо - 5, Филлипс - 3, Драммонд - 1, Крэйг, Терри, Тэйлор
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