Стефен Карри допущен к полноценным тренировкам

Популярный игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и член команды «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри официально допущен к полноценным тренировкам. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Х (бывший Твиттер).

Стефен Карри присоединится к командным тренировкам только в пятницу, поэтому на площадке он, скорее всего, появится на игре с «Лос-Анджелес Лейкерс», которая состоится в это воскресенье, 17 марта.

Напомним, 35-летний Карри травмировал правый голеностоп во время четвёртой четверти игры «Голден Стейт Уорриорз» с «Чикаго Буллз», которая состоялась в четверг, 8 марта. Очная встреча завершилась победой «Чикаго Буллз» со счётом 125:122. На данный момент «Голден Стейт Уорриорз» занимают 10 место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА.