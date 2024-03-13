«Шака — в президенты!» О'Нил в шутку объявил о выдвижении на президентский пост США

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил в своих социальных сетях опубликовал забавный видеоролик, в котором он был замечен в майке, призывающей голосовать за него на предстоящих президентских выборах Соединённых Штатов Америки (США).

Шакил О'Нил Фото: Социальные сети Шакила О'Нила

«2024. Шака — в президенты!» — гласит надпись на майке.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Сын О'Нила Шариф дает дружеский подзатыльник своему отцу: