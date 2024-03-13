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Нью-Йорк Никс — Филадельфию Сиксерс 106:79, как сыграли, победил Нью-Йорк Никс, результат матча НБА 13 марта

Трипл-дабл Джоша Харта помог «Нью-Йорку» обыграть ««Филадельфию» в НБА
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:79.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 79
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 20, Брансон - 20, Дивинченцо - 16, Ануноби - 14, Макбрайд - 13, Ачиува - 13, Хартенштайн - 6, Милтон - 2, Бёркс - 2, Богданович, Симс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 19, Макси - 17, Рид - 14, Хилд - 9, Пэйн - 7, Бамба - 5, Каунсил - 4, Лоури - 2, Харрис - 2, Мартин, Даутин, Батюм

Баскетболисты «Никс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 12 очков. Вторую четверть снова выиграли хозяева, упрочив разрыв между командами до «+18» к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Нью-Йорка» продолжили закреплять свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали в 26 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+27».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Нью-Йорка» стал лёгкий форвард Джош Харт, оформивший трипл-дабл: набрал 20 очков, сделал 19 подборов и 10 передач. разыгрывающий хозяев Джейлен Брансон набрал 20 очков, четыре подбора и девять передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Келли Убре, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 17 очков, два подбора и четыре передачи.

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