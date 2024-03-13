Трипл-дабл Джоша Харта помог «Нью-Йорку» обыграть ««Филадельфию» в НБА

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:79.

Баскетболисты «Никс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 12 очков. Вторую четверть снова выиграли хозяева, упрочив разрыв между командами до «+18» к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Нью-Йорка» продолжили закреплять свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали в 26 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+27».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Нью-Йорка» стал лёгкий форвард Джош Харт, оформивший трипл-дабл: набрал 20 очков, сделал 19 подборов и 10 передач. разыгрывающий хозяев Джейлен Брансон набрал 20 очков, четыре подбора и девять передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Келли Убре, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 17 очков, два подбора и четыре передачи.