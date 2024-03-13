Все результаты игрового дня НБА 13 марта
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Сегодня, 13 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 13 марта
- «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:79.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 111:121.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 109:97.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:103.
- «Юта Джаз» — «Бстон Селтикс» — 107:123.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 100:118.
- «Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс»129:94.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 79
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 20, Брансон - 20, Дивинченцо - 16, Ануноби - 14, Макбрайд - 13, Ачиува - 13, Хартенштайн - 6, Милтон - 2, Бёркс - 2, Робинсон, Богданович, Симс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 19, Макси - 17, Рид - 14, Хилд - 9, Пэйн - 7, Бамба - 5, Каунсил - 4, Лоури - 2, Харрис - 2, Мартин, Даутин, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Дорт - 18, Гидди - 15, Холмгрен - 15, Уоллес - 11, Хэйворд - 9, Уиггинс - 7, Джо - 6, Уильямс, Уотерс III, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Халибёртон - 18, Сиакам - 18, Несмит - 15, Нембард - 14, Топпин - 10, Макконнелл - 9, Смит - 6, Шиппард - 4, Уокер - 3, Браун, Джонсон, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
109 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Джемисон - 24, Джексон - 19, Ларэвиа - 16, Кеннард - 13, Альдама - 11, Гудвин - 8, Джарро - 8, Габриэль - 7, Кончар - 3, Уильямс Мл., Уильямс, Стивенс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 24, Кисперт - 22, Авдия - 16, Кулибали - 11, Пул - 10, Батлер - 6, Джонс - 4, Гилл - 2, Оморуи - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Хэмптон, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Джонс - 24, Сохан - 21, Вембаньяма - 13, Уэсли - 10, Шампани - 10, Коллинс - 7, Васселл - 6, Мамукелашвили - 6, Брэнэм - 4, Грэм, Барлоу
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 21, Грин - 16, Смит II - 15, Брукс - 14, Ландейл - 11, Холидей - 8, Грин - 8, Томпсон - 6, Тэйт - 2, Баллок - 2, Уильямс, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
107 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Джордж - 26, Кларксон - 21, Секстон - 20, Коллинс - 10, Поттер - 8, Саманич - 7, Данн - 6, Хортон-Такер - 5, Сенсабо - 2, Кесслер - 2, Льюис, Джузэнг, Лофтон Мл., Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Уайт - 24, Холидэй - 16, Хозер - 14, Корнет - 12, Притчард - 10, Тиллман - 7, Бриссетт - 2, Дэвисон, Спрингер, Михайлюк, Кета
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Харден - 12, Пауэлл - 11, Тайс - 10, Зубац - 10, Хиланд - 8, Коффи - 8, Мэнн - 7, Леонард - 6, Бостон - 2, Миллер - 2, Мун - 2, Такер, Браун, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Александер-Уолкер - 28, Конли - 23, Андерсон - 10, Гобер - 8, Рид - 6, Маклафлин - 4, Уоррен - 2, Макдэниелс, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
129 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Монк - 25, Сабонис - 22, Барнс - 16, Хаертер - 11, Эллис - 7, Дуарте - 6, Лень - 5, Макги - 3, Митчелл - 3, Джонс - 2, Эдвардс, Слоусон, Форд, Лайлз
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Бисли - 11, Портис - 11, Лиллард - 10, Лопес - 7, Галлинари - 7, Коннотон - 7, Беверли - 4, Грин - 3, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Краудер
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