Сегодня, 13 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 13 марта

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:79.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 111:121.

«Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 109:97.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:103.

«Юта Джаз» — «Бстон Селтикс» — 107:123.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 100:118.

«Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс»129:94.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал пять передач.