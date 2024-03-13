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Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от крупного поражения в Сакраменто

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» переиграли со счётом 129:94 «Милуоки Бакс».

После первой четверти «Кингз» выигрывали восемь очков, к большому перерыву — 19 очков. В третьей четверти «Бакс» смогли сократить отставание на два очка, но заключительный отрезок «Сакраменто» выиграл с сокрушительным преимуществом «+18».

Самым результативным игроком матча, несмотря на поражение своей команды с разницей «-35», стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), в активе которого дабл-дабл — 30 набранных очков и 13 подборов.

«Сакраменто» одержал третью победу в четырёх последних матчах регулярного чемпионата. Для «Милуоки» поражение стало третьим в последних четырёх играх.