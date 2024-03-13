Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Милуоки Бакс 129:94, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 13 марта

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от крупного поражения в Сакраменто
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Голден Уан-центра» в американском Сакраменто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» переиграли со счётом 129:94 «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
129 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Монк - 25, Сабонис - 22, Барнс - 16, Хаертер - 11, Эллис - 7, Дуарте - 6, Лень - 5, Макги - 3, Митчелл - 3, Джонс - 2, Эдвардс, Слоусон, Форд, Лайлз
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Бисли - 11, Портис - 11, Лиллард - 10, Лопес - 7, Галлинари - 7, Коннотон - 7, Беверли - 4, Грин - 3, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Краудер

После первой четверти «Кингз» выигрывали восемь очков, к большому перерыву — 19 очков. В третьей четверти «Бакс» смогли сократить отставание на два очка, но заключительный отрезок «Сакраменто» выиграл с сокрушительным преимуществом «+18».

Самым результативным игроком матча, несмотря на поражение своей команды с разницей «-35», стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), в активе которого дабл-дабл — 30 набранных очков и 13 подборов.

«Сакраменто» одержал третью победу в четырёх последних матчах регулярного чемпионата. Для «Милуоки» поражение стало третьим в последних четырёх играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android