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Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз 100:118, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата

37 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 13 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 118:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 37 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Никил Александер-Уолкер отметился 28 очками, тремя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Пол Джордж. Он набрал 22 очка, совершил три подбора и отдал три передачи. Защитник Джеймс Харден отметился 12 очками, двумя подборами и семью передачами.

После 66 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции 45 победами и 21 поражением. «Клипперс» расположился на четвертой строчке с 41 победой в 64 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Харден - 12, Пауэлл - 11, Тайс - 10, Зубац - 10, Хиланд - 8, Коффи - 8, Мэнн - 7, Леонард - 6, Бостон - 2, Миллер - 2, Мун - 2, Такер, Браун, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Александер-Уолкер - 28, Конли - 23, Андерсон - 10, Гобер - 8, Рид - 6, Маклафлин - 4, Уоррен - 2, Макдэниелс, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
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