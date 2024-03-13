37 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 13 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 118:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 37 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Никил Александер-Уолкер отметился 28 очками, тремя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал Пол Джордж. Он набрал 22 очка, совершил три подбора и отдал три передачи. Защитник Джеймс Харден отметился 12 очками, двумя подборами и семью передачами.

После 66 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции 45 победами и 21 поражением. «Клипперс» расположился на четвертой строчке с 41 победой в 64 матчах.