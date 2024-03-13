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Легенда НБА подал в суд по делу о COVID, в процессе участвует кандидат в президенты США

Легенда НБА подал в суд по делу о COVID, в процессе участвует кандидат в президенты США
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Легендарный американский баскетболист, двукратный победитель Олимпиады Джон Стоктон подал в суд на чиновников штата Вашингтон из-за их действий по отношению к некоторым врачам во время пандемии коронавируса. Цель иска сводится к тому, чтобы гарантировать врачам возможность в отстаивании своей точки зрения. Стоктона уже поддержали некоторые медики, заявившие, что подверглись судебному преследованию со стороны государства за свою позицию.

В качестве адвоката в иске фигурирует Роберт Фрэнсис Кеннеди (младший) – кандидат в президенты на выборы США 2024 года и активист, выступавший против принудительной вакцинации.

«Цель этого иска — защитить право врачей высказываться, а также право общественности услышать их послание. Кроме того, цель состоит в том, чтобы помешать преследовать или налагать санкции на врачей, которые публично высказываются против так называемого «основного повествования о COVID», — говорится в иске, текст которого приводит Sun Herald.

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