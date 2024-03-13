Стефен Карри рассказал о возможном участии в президентской гонке в США

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри допустил, что может рассмотреть возможность баллотироваться на пост президента США после завершения карьеры в НБА.

«Может быть. Я заинтересован в том, чтобы использовать каждую часть своего влияния во благо – любым доступным мне способом. 2028 год? В любом случае это ещё нескоро», — сказал Карри в эфире CBS Morning.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 26,9 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт 4,9 передачи. К настоящему моменту Стефен принял участие в 59 играх. Последние два матча «Голден Стэйт» разыгрывающий пропускал из-за травмы правого голеностопа, которую он получил во время четвёртой четверти встречи с «Чикаго Буллз» (122:125).