«Дважды приставил пистолет к голове». Бывшая звезда НБА признался в мыслях о самоубийстве

Бывший звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Уолл рассказал, что едва не покончил жизнь самоубийством из-за психологических проблем.

«Я знаю, как это бывает, и пытаюсь сказать людям, что психическое здоровье – это серьёзно. Мне пришлось обратиться к психотерапевту. Если бы не двое моих мальчиков, я бы покончил с собой. Я дважды приставлял пистолет к голове. Многие близкие мне люди, мои друзья не знали об этом. Но в моей голове возникла мысль: «Чувак, если я покину этот мир, то подведу своих детей», — сказал Уолл на канале The OGs в YouTube.

В настоящий момент Джону 33 года. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Клипперс». Кроме того, Уолл выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс». Пять раз он принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.