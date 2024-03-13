Домантас Сабонис побил рекорд «Сакраменто», державшийся более полувека

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис опередил бывшего игрока «Кингз» (ранее «Цинциннати Роялз») Джерри Лукаса и установил самую длинную серию дабл-даблов за один сезон в истории команды. В настоящий момент у Сабониса 47 дабл-даблов, у Лукаса их было 46 (в сезоне-1967/1968).

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» Домантас набрал 22 очка, сделал 11 подборов, а также отдал восемь результативных передач. В общей сложности к данному моменту литовский игрок принял участие в 63 играх, в которых в среднем набирал 19,9 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 8,4 передачи. В следующем туре «Сакраменто» на домашней площадке сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч состоится 14 марта и начнётся в 5:00 мск.