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Названа разгромно проигравшая команда НБА, по аналитике имевшая шанс почти в 100% победить

Названа разгромно проигравшая команда НБА, по аналитике имевшая шанс почти в 100% победить
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Сервис ESPN Analytics представил данные о недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Так, за 5 минут 13 секунд до конца второй четверти при счёте 57:35 в пользу «Клипперс» шансы команды из Лос-Анджелеса на победу оценивались с вероятностью в 96,9%.

Примечательно, что при счёте 35:57 «Миннесота» сделала десятиочковый рывок, сократив отставание до 45:57. Переломить ход матча у «Тимбервулвз» получилось в третьей четверти, в которой гостям удалось выйти вперёд. На четвёртую четверть команды уходили при счёте 84:78 в пользу «Миннесоты». В итоге гости уверенно забрали игру со счётом 118:110.

Фото: espn.com/analytics

Примечательно также, что камбэк при «-22» занимает четвёртое место в истории франшизы.

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