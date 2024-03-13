Майк Джеймс высказался о своём будущем

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс ответил на вопрос о своём будущем. Баскетболист в 2024 году становится свободным агентом.

«Я не знаю. На данный момент меня это даже не беспокоит, как бы странно это ни звучало. Я чувствую, что до этого слишком далеко. И я чувствую, что у нас есть шанс сделать что-то особенное в этом году.

Эта команда росла с прошлого года. То, как мы повзрослели за этот год, просто потрясающе. Удивительно продолжать играть с людьми, которые знают, чего хотят. Независимо от того, победа это или поражение, эта команда оставалась вместе весь год, несмотря на взлёты и падения и несмотря на всё, что происходило. Я думаю, что мы всё это время были командой, и это, честно говоря, было очень приятно.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Я просто сосредоточен на том, что происходит сейчас. Летом я готов ко многим вещам. Но обо всем этом позже», – сказал Джеймс в подкасте URBONUS.