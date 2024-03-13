Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Джеймс высказался о своём будущем

Майк Джеймс высказался о своём будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс ответил на вопрос о своём будущем. Баскетболист в 2024 году становится свободным агентом.

«Я не знаю. На данный момент меня это даже не беспокоит, как бы странно это ни звучало. Я чувствую, что до этого слишком далеко. И я чувствую, что у нас есть шанс сделать что-то особенное в этом году.

Эта команда росла с прошлого года. То, как мы повзрослели за этот год, просто потрясающе. Удивительно продолжать играть с людьми, которые знают, чего хотят. Независимо от того, победа это или поражение, эта команда оставалась вместе весь год, несмотря на взлёты и падения и несмотря на всё, что происходило. Я думаю, что мы всё это время были командой, и это, честно говоря, было очень приятно.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Я просто сосредоточен на том, что происходит сейчас. Летом я готов ко многим вещам. Но обо всем этом позже», – сказал Джеймс в подкасте URBONUS.

Материалы по теме
Майк Джеймс рассказал, где легче набирать очки — в НБА или в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android