Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс – Торонто Рэпторс 113:104, как сыграли, победил Детройт Пистонс, результат матча НБА 14 марта

Дабл-дабл Джейлена Дюрена помог «Детройту» обыграть «Торонто» в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:104.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Дюрен - 24, Каннингем - 19, Стюарт - 15, Айви - 14, Фонтеккио - 12, Сассер - 11, Уайзмен - 6, Умуде - 5, Гримс - 5, Фурнье - 2, Браун, Томпсон, Флинн, Гибсон
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Олиник - 19, Браун - 17, Нвора - 12, Портер - 10, Дик - 9, Макдэниелс - 8, Рэмси - 4, Фриман, Темпл, Агбаджи, Трент-мл.

Баскетболисты «Пистонс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в пять очков. Вторая четверть прошла с большим преимуществом гостей, которые догнали и обошли соперника, уйдя на большой перерыв с «+5». В третьей четверти баскетболисты «Детройта» перехватили инициативу и выиграли её в девять очков, лидируя перед финальной 12-минуткой. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+9».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Детройта» стал центровой Джейлен Дюрен, оформивший дабл-дабл: он набрал 24 очка, сделал 23 подбора и пять передач. Разыгрывающий хозяев Кейд Каннингем набрал 19 очков, сделал три подбора и шесть передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Иммануэль Куикли, который набрал 25 очков, сделал пять подборов и восемь передач. Канадский форвард «Торонто» Келли Олиник набрал 19 очков, сделал шесть подборов и восемь передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android