Дабл-дабл Джейлена Дюрена помог «Детройту» обыграть «Торонто» в матче НБА

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:104.

Баскетболисты «Пистонс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в пять очков. Вторая четверть прошла с большим преимуществом гостей, которые догнали и обошли соперника, уйдя на большой перерыв с «+5». В третьей четверти баскетболисты «Детройта» перехватили инициативу и выиграли её в девять очков, лидируя перед финальной 12-минуткой. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+9».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Детройта» стал центровой Джейлен Дюрен, оформивший дабл-дабл: он набрал 24 очка, сделал 23 подбора и пять передач. Разыгрывающий хозяев Кейд Каннингем набрал 19 очков, сделал три подбора и шесть передач. В составе гостей лучшим был американский защитник Иммануэль Куикли, который набрал 25 очков, сделал пять подборов и восемь передач. Канадский форвард «Торонто» Келли Олиник набрал 19 очков, сделал шесть подборов и восемь передач.