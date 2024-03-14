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Майами Хит – Денвер Наггетс 88:100, как сыграли, победил Денвер Наггетс, результат матча НБА 14 марта

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в НБА
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 88:100.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Адебайо - 17, Батлер - 15, Розир - 14, Робинсон - 11, Мартин - 9, Брайант - 9, Жакез-мл. - 8, Йович - 3, Миллз - 2, Райт, Суидер, Хайсмит, Робинсон
Денвер Наггетс: Портер - 25, Гордон - 16, Маррей - 14, Йокич - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 7, Уотсон - 6, Холидэй - 2, Строутер, Джордан, Ннаджи, Хафф

Баскетболисты «Наггетс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в семь очков. Вторую четверть выиграли хозяева, сократив отставание перед большим перерывом до шести пунктов. В третьей четверти баскетболисты «Майами» перехватили инициативу и выиграли её в пять очков, отставая от «Денвера» перед финальной 12-минуткой на один балл. В решающей четверти гости упрочили преимущество, которое добыли ещё в первой четверти, и подвели итог встречи — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Денвер Наггетс» стал лёгкий форвард Майкл Портер, набраший 25 очков и семь подборов. Сербский форвард «Наггетс» Никола Йович оформил дабл-дабл: 12 очков, 14 подборов и шесть передач. Форвард гостей Аарон Гордон набрал 16 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи. В составе хозяев лучшим был центровой Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и три передачи. Лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 15 очков, сделал пять подборов и две передачи.

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