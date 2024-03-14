Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» в НБА

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 88:100.

Баскетболисты «Наггетс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в семь очков. Вторую четверть выиграли хозяева, сократив отставание перед большим перерывом до шести пунктов. В третьей четверти баскетболисты «Майами» перехватили инициативу и выиграли её в пять очков, отставая от «Денвера» перед финальной 12-минуткой на один балл. В решающей четверти гости упрочили преимущество, которое добыли ещё в первой четверти, и подвели итог встречи — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Денвер Наггетс» стал лёгкий форвард Майкл Портер, набраший 25 очков и семь подборов. Сербский форвард «Наггетс» Никола Йович оформил дабл-дабл: 12 очков, 14 подборов и шесть передач. Форвард гостей Аарон Гордон набрал 16 очков, сделал восемь подборов и четыре передачи. В составе хозяев лучшим был центровой Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и три передачи. Лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 15 очков, сделал пять подборов и две передачи.