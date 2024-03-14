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46 очков Демара Дерозана помогли «Чикаго» победить в овертайме «Индиану»

46 очков Демара Дерозана помогли «Чикаго» победить в овертайме «Индиану»
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В ночь с 13 на 14 марта мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Индиана Пэйсерс» уступили в дополнительное время «Чикаго Буллз» со счётом 129:132 OT.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 132
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Халибёртон - 17, Сиакам - 17, Макконнелл - 16, Смит - 15, Несмит - 13, Уокер - 10, Нембард - 8, Топпин - 4, Шиппард - 2, Браун, Джонсон, Джексон, Джексон, Чьебв
Чикаго Буллз: Дерозан - 46, Карузо - 23, Досунму - 20, Уайт - 15, Вучевич - 12, Крэйг - 10, Драммонд - 3, Битим - 2, Терри - 1, Картер, Филлипс, Тэйлор

Первая четверть завершилась с перевесом в два очка в пользу гостей, но к большому перерыву впереди на четыре очка были уже «Пэйсерс». В третьей четверти баскетболисты «Чикаго» сделали 12-очковый рывок, создав себе гандикап "+8" перед заключительным отрезком, однако к финальной сирене «Индиане» удалось установить на табло равенство. Овертайм остался за «Буллз» со счётом 15:12.

Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан («Чикаго»), набравший 46 очков при девяти подборах и трёх результативных передачах.

Регулярка НБА. Календарь
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