46 очков Демара Дерозана помогли «Чикаго» победить в овертайме «Индиану»

В ночь с 13 на 14 марта мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Индиана Пэйсерс» уступили в дополнительное время «Чикаго Буллз» со счётом 129:132 OT.

Первая четверть завершилась с перевесом в два очка в пользу гостей, но к большому перерыву впереди на четыре очка были уже «Пэйсерс». В третьей четверти баскетболисты «Чикаго» сделали 12-очковый рывок, создав себе гандикап "+8" перед заключительным отрезком, однако к финальной сирене «Индиане» удалось установить на табло равенство. Овертайм остался за «Буллз» со счётом 15:12.

Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан («Чикаго»), набравший 46 очков при девяти подборах и трёх результативных передачах.