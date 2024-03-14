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Даллас Маверикс — Голден Стэйт 109:99, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 14 марта

«Даллас» на своей площадке обыграл «Голден Стэйт», Дончич и Ирвинг набрали 44 очка
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Сегодня, 14 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 109:99.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга. На его счету 27 очков, четыре подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Эндрю Уиггинс отметился 17 очками, пятью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Он набрал 23 очка, совершил 8 подборов и отдал 10 передач. Разыгрывающий Лука Дончич отметился 21 очком, тремя подборами и девятью передачами.

После 66 матчей «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции с 38 победами и 28 поражениями. «Голден Стэйт» расположился на 10-й строчке с 34 победами в 65 играх.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Дончич - 21, Лайвли - 12, Грин - 11, Вашингтон - 11, Гэффорд - 10, Экзам - 9, Джонс - 7, Хардуэй-младший - 5, Харди, Пауэлл, Лоусон, Клебер , Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 27, Уиггинс - 17, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Томпсон - 8, Луни - 4, Робинсон - 4, Пэйтон II, Шарич, Киньонес
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