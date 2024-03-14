«Даллас» на своей площадке обыграл «Голден Стэйт», Дончич и Ирвинг набрали 44 очка

Сегодня, 14 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 109:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга. На его счету 27 очков, четыре подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Эндрю Уиггинс отметился 17 очками, пятью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг. Он набрал 23 очка, совершил 8 подборов и отдал 10 передач. Разыгрывающий Лука Дончич отметился 21 очком, тремя подборами и девятью передачами.

После 66 матчей «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции с 38 победами и 28 поражениями. «Голден Стэйт» расположился на 10-й строчке с 34 победами в 65 играх.