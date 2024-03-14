Сегодня, 14 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 14 марта

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 114:106.

«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 113:104.

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 129:132 (ОТ).

«Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 88:100.

«Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:110.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Каварьерс» — 95:116.

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:99.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» —: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» —: —.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Чикаго» Демара Дерозана. На его счету 46 очков, девять подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона. Он набрал 33 очка, совершил девять подборов и отдал одну передачу.