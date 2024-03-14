Все результаты игрового дня НБА 14 марта
Поделиться
Сегодня, 14 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 14 марта
- «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 114:106.
- «Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 113:104.
- «Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 129:132 (ОТ).
- «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 88:100.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:110.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Каварьерс» — 95:116.
- «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 109:99.
- «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» —: —.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» —: —.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Чикаго» Демара Дерозана. На его счету 46 очков, девять подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона. Он набрал 33 очка, совершил девять подборов и отдал одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Картер - 15, Саггс - 14, Вагнер - 14, Харрис - 13, Айзек - 11, Фульц - 10, Инглс - 6, Энтони - 6, Вагнер - 2, Битадзе - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Скофилд
Бруклин Нетс: Томас - 21, Бриджес - 17, Джонсон - 13, Шрёдер - 13, Смит - 10, Клэкстон - 10, Уотфорд - 6, Финни-Смит - 6, Шарп - 5, Уилсон - 3, Уокер - 2, Бэйтс-Диоп
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Дюрен - 24, Каннингем - 19, Стюарт - 15, Айви - 14, Фонтеккио - 12, Сассер - 11, Уайзмен - 6, Умуде - 5, Гримс - 5, Фурнье - 2, Браун, Томпсон, Флинн, Гибсон
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Олиник - 19, Браун - 17, Нвора - 12, Портер - 10, Дик - 9, Макдэниелс - 8, Рэмси - 4, Фриман, Темпл, Агбаджи, Трент-мл.
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 132
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Халибёртон - 17, Сиакам - 17, Макконнелл - 16, Смит - 15, Несмит - 13, Уокер - 10, Нембард - 8, Топпин - 4, Шиппард - 2, Браун, Джонсон, Джексон, Джексон, Чьебв
Чикаго Буллз: Дерозан - 46, Карузо - 23, Досунму - 20, Уайт - 15, Вучевич - 12, Крэйг - 10, Драммонд - 3, Битим - 2, Терри - 1, Картер, Филлипс, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Адебайо - 17, Батлер - 15, Розир - 14, Робинсон - 11, Мартин - 9, Брайант - 9, Жакез-мл. - 8, Йович - 3, Миллз - 2, Райт, Суидер, Хайсмит, Робинсон
Денвер Наггетс: Портер - 25, Гордон - 16, Маррей - 14, Йокич - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 7, Уотсон - 6, Холидэй - 2, Строутер, Джордан, Ннаджи, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
98 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Кеннард - 17, Джемисон - 14, Кончар - 13, Гудвин - 12, Пиппен Мл. - 9, Ларэвиа - 5, Джарро - 2, Уильямс Мл., Уильямс, Стивенс, Габриэль
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Мицич - 25, Уильямс - 18, Манн - 10, Миллер - 10, Покушевски - 9, Ричардс - 8, Дав. Бертанс - 3, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 33, Ингрэм - 20, Мёрфи - 11, Макколлум - 8, Маршалл - 7, Альварадо - 5, Валанчюнас - 5, Джонс - 3, Хоукинс - 3, Нэнс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Аллен - 17, Ньянг - 16, Меррилл - 15, Джонс - 14, Митчелл - 14, Окоро - 7, ЛеВерт - 2, Портер - 2, Мобли - 2, Джером, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Дончич - 21, Лайвли - 12, Грин - 11, Вашингтон - 11, Гэффорд - 10, Экзам - 9, Джонс - 7, Хардуэй-младший - 5, Харди, Пауэлл, Лоусон, Клебер , Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 27, Уиггинс - 17, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Томпсон - 8, Луни - 4, Робинсон - 4, Пэйтон II, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Барнс - 23, Фокс - 21, Мюррэй - 19, Сабонис - 17, Эллис - 14, Монк - 8, Дуарте - 6, Митчелл - 6, Лень - 4, Эдвардс - 2, Макги, Слоусон, Джонс, Джонс, Форд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Дэвис - 22, Хатимура - 20, Джеймс - 18, Принс - 7, Расселл - 6, Хэйс - 4, Кристи - 2, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 36, Эйтон - 33, Бэнтон - 12, Мюррэй - 9, Тибулл - 8, Камара - 3, Хендерсон - 2, Минайя - 2, Рит - 1, Браун, Рупер
Атланта Хоукс: Мюррей - 40, Капела - 13, Хантер - 11, Богданович - 8, Мэтьюз - 8, Крейчи - 7, Форрест - 6, Фернанду - 6, Мэттьюз - 3, Уиндлер
Комментарии
- 14 марта 2024
-
07:33
-
07:30
-
06:09
-
05:38
-
05:11
-
04:33
-
03:43
-
00:40
-
00:15
- 13 марта 2024
-
23:32
-
23:20
-
22:41
-
21:58
-
21:14
-
21:05
-
20:22
-
20:15
-
19:28
-
18:32
-
18:21
-
17:29
-
16:57
-
16:43
-
16:05
-
15:45
-
15:13
-
14:36
-
14:17
-
13:41
-
13:25
-
12:52
-
12:43
-
12:06
-
11:46
-
11:18