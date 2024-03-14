44 очка Барнса и Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Лейкерс»

Сегодня, 14 марта, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 120:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз. На его счету 28 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 22 очками, семью подборами и десятью передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал форвард Харрисон Барнс. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и сделал две передачи. Разыгрывающий Де’Аарон Фокс отметился 21 очком, четырьмя подборами и семью передачами.