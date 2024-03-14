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44 очка Барнса и Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Лейкерс»

44 очка Барнса и Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Лейкерс»
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Сегодня, 14 марта, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 120:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз. На его счету 28 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Энтони Дэвис отметился 22 очками, семью подборами и десятью передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал форвард Харрисон Барнс. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и сделал две передачи. Разыгрывающий Де’Аарон Фокс отметился 21 очком, четырьмя подборами и семью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Барнс - 23, Фокс - 21, Мюррэй - 19, Сабонис - 17, Эллис - 14, Монк - 8, Дуарте - 6, Митчелл - 6, Лень - 4, Эдвардс - 2, Макги, Слоусон, Джонс, Джонс, Форд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Дэвис - 22, Хатимура - 20, Джеймс - 18, Принс - 7, Расселл - 6, Хэйс - 4, Кристи - 2, Мэйс, Джайлс, Льюис, Динвидди
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Новости. Баскетбол
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