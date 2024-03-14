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Чемпион НБА «Денвер» возглавил Западную конференцию

Чемпион НБА «Денвер» возглавил Западную конференцию
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Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» после победы над «Майами Хит» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Денвер» обыграл «Майами» со счётом 100:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Майкл Портер, который набрал 25 очков. Эта победа для клуба из Колорадо стала четвёртой кряду в регулярном чемпионате. «Самородки» обогнали «Оклахома-Сити Тандер» в турнирной таблице и на данный момент имеют статистику в 46 побед при 20 поражениях.

Напомним, «Денвер» является действующим чемпионом лиги. В финальной серии прошлого сезона «самородки» встречались с «Майами» и оказались сильнее со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финала.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
88 : 100
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Адебайо - 17, Батлер - 15, Розир - 14, Робинсон - 11, Мартин - 9, Брайант - 9, Жакез-мл. - 8, Йович - 3, Миллз - 2, Райт, Суидер, Хайсмит, Робинсон
Денвер Наггетс: Портер - 25, Гордон - 16, Маррей - 14, Йокич - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 7, Уотсон - 6, Холидэй - 2, Строутер, Джордан, Ннаджи, Хафф
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