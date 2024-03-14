Чемпион НБА «Денвер» возглавил Западную конференцию

Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» после победы над «Майами Хит» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

«Денвер» обыграл «Майами» со счётом 100:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард Майкл Портер, который набрал 25 очков. Эта победа для клуба из Колорадо стала четвёртой кряду в регулярном чемпионате. «Самородки» обогнали «Оклахома-Сити Тандер» в турнирной таблице и на данный момент имеют статистику в 46 побед при 20 поражениях.

Напомним, «Денвер» является действующим чемпионом лиги. В финальной серии прошлого сезона «самородки» встречались с «Майами» и оказались сильнее со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финала.