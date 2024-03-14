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Дерозан исполнил сложный бросок под сирену, переведя матч с «Индианой» в овертайм

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан попал точный двухочковый бросок под сирену в матче с «Индианой Пэйсерс», который помог «быкам» перевести игру в овертайм.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В овертайме «Чикаго» одержал победу со счётом 132:129. Дерозан стал самым результативным игроком матча, набрав 46 очков, девять подборов и три результативные передачи.

«Чикаго» с Дерозаном в составе на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, 34-летний Дерозан был признан лучшим игроком прошедшей недели в Восточной конференции. «Чикаго» за прошедшую неделю успел провести четыре матча (три победы и одно поражение). Демар Дерозан в среднем набирал 29,8 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.