Комментатор «Шарлотт» эмоционально отреагировал на штрафной бросок своей команды

Комментатор «Шарлотт Хорнетс» Эрик Коллинз эмоционально отреагировал на первый штрафной бросок «шершней» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».

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Отметим, что баскетболисты «Шарлотт» забросили первый штрафной в игре в четвёртой четверти. До этого команда имела две попытки с линии штрафных бросков, которые не увенчались успехом.

«Шарлотт» на выезде обыграл «Мемфис» со счётом 110:98. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «шершней» Майлз Бриджес, который набрал 27 очков, шесть подборов и отдал шесть результативных передач.

На данный момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 49 поражениями в активе. «Мемфис» же расположился на 13-й строчке Западной конференции.