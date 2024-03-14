Бэм Адебайо совершил самый лёгкий перехват в НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо совершил самый лёгкий перехват в Национальной баскетбольной ассоциации в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На последних секундах встречи лидер «Денвера» Никола Йокич остановился в центре площадки и начал жать руки Адебайо и остальным игрокам «Хит», оставив при этом мяч не тронутым. Бэм взял мяч в свои руки, тем самым совершил перехват, который был официально записан в статистику.

«Денвер» обыграл «Майами» со счётом 100:88. Эта победа стала для клуба из Колорадо четвёртой кряду в рамках регулярного чемпионата НБА. При этом «Денвер» возглавил Западную конференцию.