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Крис Пол передразнил судью во время матча НБА, показав жест технического фола

Судья матча «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» показал технический фол разыгрывающему «воинов» Крису Полу, после чего опытный баскетболист показал судье в ответ аналогичный жест.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, судья мог резонно дать Полу второй технический фол за данное действие, но не стал.

Напомним, «Голден Стэйт» в итоге проиграл со счётом 99:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Жонатан Куминга. При этом команда победила лишь в одном из последних четырёх матчей после травмы лидера клуба Стефена Карри. На данный момент «воины» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 34 победами при 31 поражении.