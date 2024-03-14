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Скотти Пиппен оценил слэм-данк своего сына в матче НБА

Скотти Пиппен оценил слэм-данк своего сына в матче НБА
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Легендарный форвард «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Скотти Пиппен оценил слэм-данк сына Скотти Пиппена-младшего в матче регулярного чемпионата «Мемфис Гриззлиз» с «Шарлотт Хорнетс».

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» на выезде обыграл «Мемфис» со счётом 110:98. Пиппен-младший провёл на паркете 28 минут, отметившись девятью набранными очками, четырьмя подборами и 10 результативными передачами.

На данный момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 49 поражениями в активе. «Мемфис» же расположился на 13-й строчке Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
98 : 110
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Кеннард - 17, Джемисон - 14, Кончар - 13, Гудвин - 12, Пиппен Мл. - 9, Ларэвиа - 5, Джарро - 2, Уильямс Мл., Уильямс, Стивенс, Габриэль
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Мицич - 25, Уильямс - 18, Манн - 10, Миллер - 10, Покушевски - 9, Ричардс - 8, Дав. Бертанс - 3, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор
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