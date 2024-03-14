Скотти Пиппен оценил слэм-данк своего сына в матче НБА

Легендарный форвард «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Скотти Пиппен оценил слэм-данк сына Скотти Пиппена-младшего в матче регулярного чемпионата «Мемфис Гриззлиз» с «Шарлотт Хорнетс».

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» на выезде обыграл «Мемфис» со счётом 110:98. Пиппен-младший провёл на паркете 28 минут, отметившись девятью набранными очками, четырьмя подборами и 10 результативными передачами.

На данный момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 49 поражениями в активе. «Мемфис» же расположился на 13-й строчке Западной конференции.