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Букер — о 70 очках за матч: всем всё равно, если твоя команда проиграла

Букер — о 70 очках за матч: всем всё равно, если твоя команда проиграла
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал о своём рекорде в 70 очков за матч в возрасте 20 лет.

«70 очков? Да, это был мой второй сезон. Но мы тогда проиграли. Никому нет дела до тебя, когда ты набираешь 30 очков и проигрываешь. Тогда я никого не разозлил. Ненависть приходит, когда ты начинаешь выигрывать игры…когда ты становишься угрозой», — сказал Букер в эфире подкаста Джей Джей Редика.

25 марта 2017 года в матче против «Бостон Селтикс» Букер набрал 70 очков. Он стал самым молодым игроком в истории, сумевшим достичь такой отметки. До этого набирать не менее 70 очков за игру удавалось лишь пяти игрокам в истории НБА — Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону, Дэвиду Робинсону и Коби Брайанту.

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