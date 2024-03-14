Букер — о 70 очках за матч: всем всё равно, если твоя команда проиграла

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал о своём рекорде в 70 очков за матч в возрасте 20 лет.

«70 очков? Да, это был мой второй сезон. Но мы тогда проиграли. Никому нет дела до тебя, когда ты набираешь 30 очков и проигрываешь. Тогда я никого не разозлил. Ненависть приходит, когда ты начинаешь выигрывать игры…когда ты становишься угрозой», — сказал Букер в эфире подкаста Джей Джей Редика.

25 марта 2017 года в матче против «Бостон Селтикс» Букер набрал 70 очков. Он стал самым молодым игроком в истории, сумевшим достичь такой отметки. До этого набирать не менее 70 очков за игру удавалось лишь пяти игрокам в истории НБА — Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону, Дэвиду Робинсону и Коби Брайанту.