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Лидеры «Чикаго» Дерозан и Лавин далеки от Джордана по одному из показателей

Лидеры «Чикаго» Дерозан и Лавин далеки от Джордана по одному из показателей
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Лидеры «Чикаго Буллз» Демар Дерозан и Зак Лавин очень далеки от легендарного игрока «быков» Майкла Джордана по одному из статистических показателей. Об этом сообщает портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Лавин провёл шесть матчей в составе «Чикаго», в которых набирал больше 45 очков за встречу. Дерозан оформил пять таких матчей. В свою очередь, Джордан в бытность игроком имеет результат в 73 таких игры.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в овертайме «Чикаго» одержал победу со счётом 132:129. Дерозан стал самым результативным игроком матча, набрав 46 очков, девять подборов и три результативные передачи.

Напомним, «Чикаго» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 132
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Халибёртон - 17, Сиакам - 17, Макконнелл - 16, Смит - 15, Несмит - 13, Уокер - 10, Нембард - 8, Топпин - 4, Шиппард - 2, Браун, Джонсон, Джексон, Джексон, Чьебв
Чикаго Буллз: Дерозан - 46, Карузо - 23, Досунму - 20, Уайт - 15, Вучевич - 12, Крэйг - 10, Драммонд - 3, Битим - 2, Терри - 1, Картер, Филлипс, Тэйлор
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