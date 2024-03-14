Лидеры «Чикаго» Дерозан и Лавин далеки от Джордана по одному из показателей

Лидеры «Чикаго Буллз» Демар Дерозан и Зак Лавин очень далеки от легендарного игрока «быков» Майкла Джордана по одному из статистических показателей. Об этом сообщает портал StatMamba в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Лавин провёл шесть матчей в составе «Чикаго», в которых набирал больше 45 очков за встречу. Дерозан оформил пять таких матчей. В свою очередь, Джордан в бытность игроком имеет результат в 73 таких игры.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в овертайме «Чикаго» одержал победу со счётом 132:129. Дерозан стал самым результативным игроком матча, набрав 46 очков, девять подборов и три результативные передачи.

Напомним, «Чикаго» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.