Агент тренера «Зенита» прокомментировал слухи о переговорах с «Анадолу Эфес»

Вадим Михалевский, агент тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, высказался по поводу слухов о переговорах испанского специалиста с турецкой командой «Анадолу Эфес».

«До окончания сезона Паскуаль ни с кем не ведёт переговоров — у него действующий контракт с «Зенитом», и Паскуаль исключительно сфокусирован на решающей стадии сезона», — приводит слова Михалевского телеграм-канал «Перехват».

Испанский специалист возглавляет петербургскую команду с 2020 года. За это время «Зенит» становился чемпионом лиги ВТБ (2021/2022), бронзовым призёром (2020/2021), а также двукратным обладателем (2022 и 2023) и серебряным призёром (2021) Суперкубка лиги.

Паскуаль также дважды (в чемпионские сезоны Суперкубка Единой лиги) признавался лучшим тренером Суперкубка и тренером года (2021) лиги. Сейчас его команда занимает третье место в группе «А», набрав 51 очко.