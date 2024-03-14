«Жальгирис» продлил контракт с Брэди Манеком

Каунасский «Жальгирис» продлевает контракт с дебютантом Евролиги Брэди Манеком. Об этом сообщает издание BasketNews.

Прошлым летом «Жальгирис» подписал контракт с Брэди Манеком по схеме 1+1. Сейчас литовская команда воспользовалась опцией соглашения и продлевает 25-летнего американца на год – как минимум до 2025-го.

По ходу Евролиги сезона-2023/2024 Манек набирал в среднем 7,5 очков за игру, реализуя 42,9% попаданий из-за дуги. Кроме того, он делал 3,3 подбора и имел рейтинг эффективности 7,1, играя в среднем 19 минут за матч.

В одном из своих лучших матчей в этом сезоне – с «Басконией» на выезде — Манек набрал 17 очков, реализовав все пять трёхочковых попыток, и сделал 14 подборов. Брэди Манек занял третье место по эффективности в «Жальгирисе» во второй части регулярного чемпионата. Когда Манек находится на площадке, процент трёхочковых бросков «Жальгириса» возрастает до 42,9%. Это лучшая статистика команды.

До перехода в «Жальгирис» Манек играл за клубы «Перт Уайлдкэтс» и «Тофас Бурса».