Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» дозаявил Винса Хантера на «Финал четырех» Кубка России

«Зенит» дозаявил Винса Хантера на «Финал четырех» Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Федерация Баскетбола опубликовала список игроков, дозаявленных командами на «Финал четырех» Кубка России.

По правилам соревнований, каждый клуб может заявить не более двух иностранцев.

В составе «Зенита» ранее был только Трент Фрейзер, теперь питерский клуб дозаявил Винса Хантера. Но так как на данный момент в заявке «Зенита» значатся всего 10 человек, то возможны еще какие-то изменения.

«Уралмаш» ранее отзаявил Джавонте Дагласа. Сейчас команда не стала ничего менять и в их составе сыграют Стэнли Уиттакер и Октавиус Эллис.

«Пари НН» убрал из заявки Алексу Новаковича, в их составе в «Финале четырех» сыграют Кендалл Смит и Кейси Шеперд. Присутствующий в составе белорус Владислав Близнюк не считается легионером в розыгрыше Кубка России.

У команды МБА легионеров нет.

Смотри баскетбольный Кубок России эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android