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Хавьер Паскуаль ответил, считает ли «Зенит» фаворитом Кубка России

Хавьер Паскуаль ответил, считает ли «Зенит» фаворитом Кубка России
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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу предстоящего полуфинального матча Кубка России с «Уралмашем». Встреча пройдёт завтра, 15 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Считаю ли «Зенит» фаворитом турнира? Думаю, справедливо будет сказать, что в таком формате игры на выбывание все в равных условиях. У всех шансы равны, и мы должны быть готовы ко всему», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.

Также в рамках полуфинала Кубка России матч проведут МБА и «Нижний Новгород». Игра состоится 15 марта и начнётся в 15:00 мск.

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Ранее о матче с «Уралмашем» высказался форвард «Зенита» Винс Хантер.

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