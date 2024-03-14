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«В Евролиге так принято». Эргин Атаман – о тренировке «Панатинаикоса» в Пирее

«В Евролиге так принято». Эргин Атаман – о тренировке «Панатинаикоса» в Пирее
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман объяснил, почему его команда провела тренировку перед греческим дерби в Пирее, на арене «Мир и Дружба».

«В Евролиге принято тренироваться на домашней площадке команды-соперника. Для меня нет разницы, дерби это или какая-то другая игра. Может быть, для других это странно, но для нас нормально. Возможно, это первый раз за многовековое дерби, когда одна команда тренируется на площадке другой. Но я надеюсь, что эта практика продолжится. Когда я работал с «Анадолу Эфес», то делал так же перед дерби с «Фенербахче», — заявил 58-летний турецкий специалист.

«У нас сложный график, и встреча с «Олимпиакосом» — одна из самых сложных выездных игр не только потому, что это дерби, но и потому, что «Олимпиакос» — очень хорошая команда, которая играет в очень хороший баскетбол», — добавил он.

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