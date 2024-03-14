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Джейк Пол выбрал матч НБА, который посетил лично

Джейк Пол выбрал матч НБА, который посетил лично
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, посетил недавний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Фото: Скриншот

Напомним, матч между «Майами» и «Денвером» закончился со счётом 88:100 в пользу «Наггетс». Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Денвера» Майкл Портер, набравший 25 очков. Кроме того, на его счету семь подборов. В составе «Хит» лучшую результативность продемонстрировал центровой Эдрис Адебайо, в активе которого 17 очков, 13 подборов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Джейк проведёт интервью с братом суперзвезды Национальной баскетбольной ассоциации.

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Брат суперзвезды НБА проведёт интервью с Джейком Полом
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